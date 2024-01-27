Чи можуть мобілізувати чоловіка, який має дитину-інваліда: адвокат дав відповідь

Відстрочка діє протягом усього воєнного стану

В Україні триває мобілізація та воєнний стан, а в громадських місцях роздають повістки. Але не всі військовозобов’язані можуть бути призвані до ЗСУ.

За словами адвоката Андрія Карпенка, чоловіки, які мають дитину з інвалідністю, мають право на відстрочку від мобілізації. При цьому абсолютно не важливо, хто з батьків зазначений у посвідченні дитини-інваліда.

У статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" сказано, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають чоловіки та жінки, які виховують дитину до 18 років з інвалідністю. Це можуть бути як батьки, так і опікуни, піклувальники або усиновителі цієї дитини.

Щоб чоловік отримав відстрочку від мобілізації, йому потрібно прийти до ТЦК СП та написати заяву. Щоб її прийняли, потрібно показати паспорт, військовий квиток та документи, що підтверджують право на відстрочку.

До таких документів належать:

свідоцтво про народження дитини;

свідоцтво про шлюб;

паспорт громадянина України матері дитини;

документи, що підтверджують реєстрацію місця проживання;

довідка про фактичне місце проживання разом із дитиною;

документи, що підтверджують інвалідність дитини.

Як тільки у ТЦК розглянуть заяву, то чоловікові дадуть довідку чи відповідь, якою підтвердять право на відстрочку. На додаток до цього, у військово-обліковому документі можуть зробити позначку про те, що чоловікові надали відстрочку від служби. Як правило, відстрочка діє весь період воєнного стану або до моменту, поки у дитини не скасують інвалідність.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мобілізовані можуть розраховувати на доплату. Стало відомо, у яких містах бійцям можуть заплатити 20, 30 чи 50 тисяч гривень.