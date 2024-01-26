Новий законопроєкт про мобілізацію: стало відомо, коли Рада розгляне документ

Законопроєкт планують розглянути за спецпроцедурою

Новий законопроєкт про мобілізацію Кабінет міністрів має внести до Верховної Ради сьогодні, 26 січня. У першому читанні документ повинні розглянути 6 лютого.

Про це голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив під час панельної дискусії "2024: сценарії для країни", пише LB.ua. За його словами, депутати декілька днів вивчали першу версію законопроєкту та правки до нього. Після цього вони "змусили уряд забрати" законопроєкт і доопрацьовувати.

"6 лютого буде проголосовано перше читання. Я б хотів, розуміючи, що армія чекає цього законопроєкту, проголосувати в першому і в цілому", – сказав він,

Арахамія прогнозує, що принаймні дві опозиційні фракції не дадуть проголосувати в цілому. Тому, за його словами, буде зроблена перерва на тиждень.

"Проголосуємо скорочення строків, і через тиждень 13 чи 14, проголосуємо в другому читанні. Підемо спецпроцедурою і якось там висидимо і зробимо це для того, щоб це проголосувати", – сказав він.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України відкликав із Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію. Перед цим депутати та представники Міноборони і ЗСУ детально обговорили документ.