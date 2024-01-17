Закон про електронні реєстри без реєстрів? Безугла розповіла, що прибрали із законопроєкту, а що залишили

Ніякого електронного реєстру військовослужбовців у самому законі нібито немає

З законопроекту 10062, який учора в цілому прийняла Рада, і де головними та обговорюваними були норми про електронні реєстри, перед самим голосуванням прибрали пункти про створення одного з цих реєстрів. Але "порізали" не лише його.

Про це повідомила нардеп Мар’яна Безугла. Згідно з її твердженнями, жодного електронного реєстру військовослужбовців у самому законі немає.

Також, стверджує вона, із закону "викинули":

Сертифікат захисника – можливість громадянам мати військово-обліковий документ в електронному варіанті;

Електронний кабінет підприємства – за допомогою нього можна було бачити всіх заброньованих, змінювати подачу на бронювання в електронному варіанті;

Надання статусу УБД під час дії воєнного стану засобами електронної системи Міноборони. Натомість прийнято положення, згідно з яким статус УБД надаватиметься або автоматично засобами реєстру, або комісією (у разі неможливості уповноваженою особою військової частини внести відомості в електронній формі статус УБД).

При цьому, каже Безугла, нардепи таки ухвалили норми про реєстр військовозобов’язаних. А саме:

розширення переліку відомостей реєстру (персональні та службові дані). Тут варто зазначити, що ці дані, згідно з відкрити[ джерел, складаються з близько 30 пунктів, наприклад, номерів телефонів, реквізитів паспортів і так далі. Точний перелік поки що невідомий;

удосконалення міжвідомчої взаємодії (у т.ч. інформаційної);

електронний кабінет призовника;

електронний кабінет ЦНАП (надання адмін. послуг).

Також, за словами нардепки, було проголосовано за:

УБД

електронна взаємодія між реєстрами;

електронну заяву для набуття статусу УБД (статусу особи з інвалідністю, статусу члена сім’ї загиблого Захисника);

надання статусу УБД під час дії воєнного стану двома способами;

витяг з реєстру про участь у бойових діях.

Особливості захисту інформації в ІКС МОУ (Інформаційно-комунікаційні системи Міністерства оборони України)

зміни до Закону про оборону України (особливості захисту інформації в ІКС МОУ визначає МОУ);

аналогічні зміни до Закону про захист інформації в ІКС та Закону про основні засади забезпечення кібербезпеки в Україні.

Хмарні послуги

обробка інформації, що становить державну таємницю, в ІКС МОУ може здійснюватися за кордоном (країни НАТО) — на підставі спільного рішення Міністра оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України з невідкладним повідомленням Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки; але персональні дані українців – лише на території України;

знімається заборона на розміщення у хмарних ресурсах за кордоном службової інформації та державних та єдиних реєстрів.

Більше про законопроєкт 10062, а також про те, чому Головне юридичне управління парламенту заявляло, що деякі його положення не узгоджуються з нормами Конституції, ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням у першому абзаці новини.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що якщо законопроєкт №10062 буде ухвалено, у Міноборони з’явиться можливість звернутися до реєстрів МВС, МОЗ, Мін’юсту, ЦВК податкової служби та інших відомств.