Закон про електронні реєстри без реєстрів? Безугла розповіла, що прибрали із законопроєкту, а що залишили
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Ніякого електронного реєстру військовослужбовців у самому законі нібито немає
З законопроекту 10062, який учора в цілому прийняла Рада, і де головними та обговорюваними були норми про електронні реєстри, перед самим голосуванням прибрали пункти про створення одного з цих реєстрів. Але "порізали" не лише його.
Про це повідомила нардеп Мар’яна Безугла. Згідно з її твердженнями, жодного електронного реєстру військовослужбовців у самому законі немає.
Також, стверджує вона, із закону "викинули":
- Сертифікат захисника – можливість громадянам мати військово-обліковий документ в електронному варіанті;
- Електронний кабінет підприємства – за допомогою нього можна було бачити всіх заброньованих, змінювати подачу на бронювання в електронному варіанті;
- Надання статусу УБД під час дії воєнного стану засобами електронної системи Міноборони. Натомість прийнято положення, згідно з яким статус УБД надаватиметься або автоматично засобами реєстру, або комісією (у разі неможливості уповноваженою особою військової частини внести відомості в електронній формі статус УБД).
При цьому, каже Безугла, нардепи таки ухвалили норми про реєстр військовозобов’язаних. А саме:
- розширення переліку відомостей реєстру (персональні та службові дані). Тут варто зазначити, що ці дані, згідно з відкрити[ джерел, складаються з близько 30 пунктів, наприклад, номерів телефонів, реквізитів паспортів і так далі. Точний перелік поки що невідомий;
- удосконалення міжвідомчої взаємодії (у т.ч. інформаційної);
- електронний кабінет призовника;
- електронний кабінет ЦНАП (надання адмін. послуг).
Також, за словами нардепки, було проголосовано за:
УБД
- електронна взаємодія між реєстрами;
- електронну заяву для набуття статусу УБД (статусу особи з інвалідністю, статусу члена сім’ї загиблого Захисника);
- надання статусу УБД під час дії воєнного стану двома способами;
- витяг з реєстру про участь у бойових діях.
Особливості захисту інформації в ІКС МОУ (Інформаційно-комунікаційні системи Міністерства оборони України)
- зміни до Закону про оборону України (особливості захисту інформації в ІКС МОУ визначає МОУ);
- аналогічні зміни до Закону про захист інформації в ІКС та Закону про основні засади забезпечення кібербезпеки в Україні.
Хмарні послуги
- обробка інформації, що становить державну таємницю, в ІКС МОУ може здійснюватися за кордоном (країни НАТО) — на підставі спільного рішення Міністра оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України з невідкладним повідомленням Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки; але персональні дані українців – лише на території України;
- знімається заборона на розміщення у хмарних ресурсах за кордоном службової інформації та державних та єдиних реєстрів.
Більше про законопроєкт 10062, а також про те, чому Головне юридичне управління парламенту заявляло, що деякі його положення не узгоджуються з нормами Конституції, ви можете прочитати у матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням у першому абзаці новини.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що якщо законопроєкт №10062 буде ухвалено, у Міноборони з’явиться можливість звернутися до реєстрів МВС, МОЗ, Мін’юсту, ЦВК податкової служби та інших відомств.