Росіяни поцілили дронами у багатоповерхівку на Сумщині. Горіли чотири поверхи (фото та відео)

Олена Руденко
Наслідки російського удару по Охтирці Новина оновлена 08 грудня 2025, 08:00
Наслідки російського удару по Охтирці. Фото Колаж "Телеграф"

Попередньо відомо про сімох постраждалих

В ніч на понеділок, 8 грудня, росіяни безпілотниками вдарили по дев'ятиповерхівці в місті Охтирка Сумської області. У квартирах з другого по п’ятий поверхи виникла пожежа.

Що треба знати:

  • Ворог вдарив по житловій багатоповерхівці вночі, коли люди спали у своїх квартирах
  • Частина жителів встигли перейти в укриття, семеро людей рятувальники деблокували з-під завалів
  • До лікарні доставили сімох постраждалих

Як уточнили в ДСНС, російські дрони влучили в покрівлю та стіну багатоповерхівки. Рятувальники евакуювали 35 жителів, ще семеро людей (серед них дитина) деблокували з пошкоджених помешкань. За даними Сумської ОВА, постраждало щонайменше семеро людей.

Наслідки удару РФ по дев'ятиповерхівці в Охтирці 8 грудня
Будинок зазнав суттєвих пошкоджень
Багатоповерхівка у Охтирці, яку Росія атакувала дронами 8.12.2025
Горіло кілька поверхів
Авто, пошкоджене під час удару Росії по Охтирці 8 грудня
Горіли машини
Наслідки удару РФ по дев'ятиповерхівці в Охтирці 8 грудня
Наслідки ворожої атаки
Робота рятувальників у багатоповерхівці Охтирки, що РФ атакувала дроном
Рятувальники рятують не лише людей
Багатоповерхівка у Охтриці, яку Росія атакувала дронами 8.12.2025
Рятувальники працювали попри загрозу повторних ударів

Всі осередки горіння ліквідовано. Співробітники ДСНС обстежили квартири. На щастя, людей під завалами не виявлено. Роботи тривають.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров поінформував, що ворог атакував Охтирку трьома ударними БпЛА. За його даними, кількість постраждалих зросла до семи людей.

На цю мить (1:31) в Охтирці семеро постраждалих внаслідок ударів російських БпЛА по багатоповерхівці. Двох госпіталізували – вони під наглядом медиків. П’ятьом надали допомогу та відпустили на амбулаторне лікування. Будинок зазнав масштабних пошкоджень. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися у підвал, частину – деблокували з пошкоджених поверхів,

Олег Григоров

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 7 грудня Росія завдала масованого удару по містах Кременчук (Полтавщина) та Фастів (Київщина). Це був рекордний за кількістю балістичний обстріл Полтавщини.

