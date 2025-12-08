Росіяни поцілили дронами у багатоповерхівку на Сумщині. Горіли чотири поверхи (фото та відео)

Попередньо відомо про сімох постраждалих

В ніч на понеділок, 8 грудня, росіяни безпілотниками вдарили по дев'ятиповерхівці в місті Охтирка Сумської області. У квартирах з другого по п’ятий поверхи виникла пожежа.

Що треба знати:

Ворог вдарив по житловій багатоповерхівці вночі, коли люди спали у своїх квартирах

Частина жителів встигли перейти в укриття, семеро людей рятувальники деблокували з-під завалів

До лікарні доставили сімох постраждалих

Як уточнили в ДСНС, російські дрони влучили в покрівлю та стіну багатоповерхівки. Рятувальники евакуювали 35 жителів, ще семеро людей (серед них дитина) деблокували з пошкоджених помешкань. За даними Сумської ОВА, постраждало щонайменше семеро людей.

Будинок зазнав суттєвих пошкоджень

Горіло кілька поверхів

Горіли машини

Наслідки ворожої атаки

Рятувальники рятують не лише людей

Рятувальники працювали попри загрозу повторних ударів

Всі осередки горіння ліквідовано. Співробітники ДСНС обстежили квартири. На щастя, людей під завалами не виявлено. Роботи тривають.

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров поінформував, що ворог атакував Охтирку трьома ударними БпЛА. За його даними, кількість постраждалих зросла до семи людей.

На цю мить (1:31) в Охтирці семеро постраждалих внаслідок ударів російських БпЛА по багатоповерхівці. Двох госпіталізували – вони під наглядом медиків. П’ятьом надали допомогу та відпустили на амбулаторне лікування. Будинок зазнав масштабних пошкоджень. Частина мешканців, почувши загрозу, встигла спуститися у підвал, частину – деблокували з пошкоджених поверхів, Олег Григоров

Як повідомляв "Телеграф", в ніч на 7 грудня Росія завдала масованого удару по містах Кременчук (Полтавщина) та Фастів (Київщина). Це був рекордний за кількістю балістичний обстріл Полтавщини.