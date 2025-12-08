Россияне попали дронами в многоэтажку на Сумщине. Горели четыре этажа (фото и видео)

Предварительно известно о семи пострадавших

В ночь на понедельник, 8 декабря, россияне беспилотниками ударили по девятиэтажке в городе Ахтырка Сумской области. В квартирах со второго по пятый этажи возник пожар.

Что нужно знать:

Враг ударил по жилой многоэтажке ночью, когда люди спали в своих квартирах

Часть жителей успели перейти в укрытие, семеро людей спасатели деблокировали из-под завалов

В больницу доставили семерых пострадавших

Как уточнили в ГСЧС, российские дроны попали в кровлю и стену многоэтажки. Спасатели эвакуировали 35 жителей, еще семь человек (среди них ребенок) деблокировали из поврежденных жилищ. По данным Сумской ОВА, пострадали по меньшей мере семь человек.

Дом получил серьезные повреждения

Горело несколько этажей

Горели машины

Последствия вражеской атаки

Спасатели спасают не только людей

Спасатели работали, несмотря на угрозу повторных ударов

Все очаги горения ликвидированы. Сотрудники ГСЧС обследовали квартиры. К счастью, люди под завалами не обнаружены. Работы продолжаются.

Начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров проинформировал, что враг атаковал Ахтырку тремя ударными БпЛА. По его данным, количество пострадавших возросло до семи человек.

На этот момент (1:31) в Ахтырке семеро пострадавших в результате ударов российских БПЛА по многоэтажке. Двоих госпитализировали – они под наблюдением медиков. Пятерым оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Дом получил масштабные повреждения. Часть жителей, услышав угрозу, успела спуститься в подвал, часть деблокировали с поврежденных этажей, Олег Григоров

