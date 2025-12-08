Россия продолжает террор дронами. Хронология войны — день 1384

8 декабря "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключение света

На календаре понедельник, 8 декабря 2025 года. После обстрела РФ энергосистема остается в тяжелом состоянии, а перебои с электричеством у потребителей достигают 16 часов. Одновременно российские войска продолжают наступательные действия, усиливая давление на фронте, особенно в районах Покровска и Харьковской области.

Как проходит 1384-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 8 декабря — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 С вечера минувшего дня и по настоящее время россияне запускают дроны в сторону Украины с различных площадок в разных регионах РФ, сообщают мониторинговые каналы.

