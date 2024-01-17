Закон об электронных реестрах без реестров? Безуглая рассказала, что убрали из законопроекта, а что оставили

Никакого электронного реестра военнослужащих в самом законе якобы нет

Из законопроекта 10062, который вчера в целом приняла Рада, и где главными и самыми обсуждаемыми были нормы об электронных реестрах, перед самым голосованием убрали пункты о создании одного из этих самых реестров. Но "порезали" не только его.

Об этом сообщила нардеп Марьяна Безуглая. Согласно её утверждениям, никакого электронного реестра военнослужащих в самом законе нет.

Также, утверждает она, из закона "выбросили":

Сертификат защитника – возможность гражданам иметь военно-учетный документ в электронном варианте;

Электронный кабинет предприятия — с помощью него можно было видеть всех забронированных, изменять подачу на бронирование в электронном варианте;

Предоставление статуса УБД во время действия военного положения средствами электронной системы Минобороны. Вместо этого принято положение, согласно которому статус УБД будет предоставляться либо автоматически средствами реестра, либо комиссией (при невозможности уполномоченным лицом воинской части внести сведения в электронной форме статус УБД).

При этом, говорит Безуглая, нардепы таки приняли нормы о реестре военнообязанных. А именно:

расширение перечня сведений реестра (персональные и служебные данные). Тут стоит отметить, что эти данные, согласно открытм источникам состоят из около 30 пунктов, например, номеров телефонов, реквизитов паспортов и так далее. Точный перечень пока неизвестен;

усовершенствование межведомственного взаимодействия (в т.ч. информационного);

электронный кабинет призывника;

электронный кабинет ЦНАП (предоставление админ. услуг).

Также, по словам нардепки, было проголосовано за:

УБД

электронное взаимодействие между реестрами;

электронное заявление для получения статуса УБД (статуса лица с инвалидностью, статуса члена семьи погибшего Защитника);

предоставление статуса УБД во время действия военного положения двумя способами;

выписка из реестра об участии в боевых действиях.

Особенности защиты информации в ИКС МОУ (Информационно-коммуникационные системы Министерства обороны Украины)

изменения в Законе об обороне Украины (особенности защиты информации в ИКС МОУ определяет МОУ);

аналогичные изменения в Законе о защите информации в ИКС и Законе об основных принципах обеспечения кибербезопасности в Украине.

Облачные услуги

обработка информации, составляющей государственную тайну, в ИКС МОУ может осуществляться за границей (страны НАТО) — на основании совместного решения Министра обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с неотложным уведомлением Комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке; но персональные данные украинцев – только на территории Украины;

снимается запрет на размещение в облачных ресурсах за границей служебной информации и государственных и единых реестров.

Больше о законопроекте 10062, а также о том, почему Главное юридическое управление парламента заявляло, что некоторые его положения не согласуются с нормами Конституции, вы можете прочитать в материале "Телеграфа", перейдя по ссылке в первом абзаце новости.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что если законопроект №10062 будет принят, у Минобороны появится возможность обратиться к реестрам МВД, Минздрава, Минюста, ЦИК налоговой службы и других ведомств.