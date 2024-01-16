Рада приняла во втором чтении закон о реестре военнообязанных: что изменилось для граждан

У документа есть резонансные пункты

Верховная Рада Украины во вторник, 16 января, приняла во втором чтении законопроект №10062. Документ, среди прочего, предоставляет Минобороны возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО. Но одним из важнейших пунктов для граждан является создания реестра военнообязанных.

Как пишет нардеп Ярослав Железняк, закон был принят в целом после долгих и сложных дискуссий и провала многих правок в законопроект.

За соответствующее решение отдали свои голоса 248 депутатов.

"Телеграф" рассказывает о том, что изменится в законе. Прежде всего напомним, что Минобороны, презентуя документ отмечало, что "ЗП №10062 является критически важным для обороноспособности Украины".

"Реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также, наконец, переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат".

Что меняет закон №10062 для защиты Украины

Как уверяют в Минобороны, он даст возможность усилить киберзащиту и право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО. В свою очередь благодаря этому:

будут освобождены средства ПВО, которые защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов (ресурс можно будет направить на прикрытие других объектов)

ускорится и расширится доступ Сил обороны Украины к разведданным союзникам;

будет ускорена разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для войск;

будет усилена защита данных от кибер-атак врага и т.д.

Что меняется для обычных граждан

Наверное, самым резонансным пунктом нового закона является создание реестра военнообязанных. В частности, он предусматривает внесение в него таких данных военнообязанных (с 17 до 60 лет):

номера телефонов, адреса электронной почты

сведения о владении иностранными языками

информация о праве на владение оружием

наличие водительского удостоверения

реквизиты внутреннего и заграничного паспортов, ИНН

информация о судимостях и так далее

Как отмечает BBC, персональные данные в реестр будут вноситься без согласия гражданина, кроме данных о его членах семьи. Из-за этого еще до его принятия Главное юридическое управление парламента заявляло, что некоторые его положения не согласуются с нормами Конституции.

Речь идет о том, что ст. 32 Конституции Украины запрещает сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только "в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека".

"Персональные данные, подвергающиеся автоматизированной обработке, должны быть адекватными, соответствующими и нечрезмерными по отношению к целям и целям, для которых они сохраняются", — отмечается в заключении юруправления.

Стоит отметить, что еще перед голосованием народный депутат Ирина Фриз писала, что комитет по обороне внес в законопроект некоторые поправки. В частности, в реестр военнообязанных не будут вносить:

сведения о выезде за пределы Украины и возвращении на территорию Украины;

сведения о принудительном исполнении решения в отношении лица – должника;

другие персональные данные, позволяющие идентифицировать призывника, военнообязанного или резервиста (неопределенная норма, согласно которой можно было бы внести любую информацию);

сведения о членах семьи.Эти данные могут быть предоставлены исключительно с согласия военнослужащего, резервиста или призывника

После этого эти изменения должны были рассматриваться отдельно во время заседания и выноситься на голосование. "Телеграф" продолжает разбираться в изменениях, внесенных в законопроект.

Также в реестре будет цифровое изображение военнообязанного.

Помимо всего вышеуказанного 10062 предусматривает:

создание портала электронных услуг для военнослужащих и военнообязанных (будет возможность предоставления статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе.

введение возможности создания и использования цифрового военно-учетного документа (сертификата)

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что если законопроект №10062 будет принят, у Минобороны появится возможность обратиться к реестрам МВД, Минздрава, Минюста, ЦИК налоговой службы и других ведомств.