Рада рассмотрит закон об электронном реестре: что для украинцев готовит Минобороны

Законопроект является критически важным для обороноспособности Украины

Верховная Рада Украины во вторник, 16 января, рассмотрит законопроект № 10062 о госреестре военнообязанных, сертификате защитника и автоматическом получении статуса участника боевых действий. Документ разблокирует цифровизацию украинской армии и позволит ей более эффективно действовать на поле боя и в тылу.

Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства обороны Украины. Ведомство вместе с Генштабом ВСУ поддерживают законопроект и надеется на позитивное решение со стороны депутатов в Раде.

"Почему это важно?

ЗП №10062 является критически важным для обороноспособности Украины. Реализация его положений будет способствовать быстрому сбору, обработке и использованию военных данных, а также, наконец, переведет услуги и процессы для военнослужащих в удобный цифровой формат", — говорится в сообщении.

Что предлагает законопроект №10062

Этот законопроект даст возможность Министерству обороны усилить киберзащиту и право размещать свои ИТ-системы в военных облачных хранилищах стран-членов НАТО. В свою очередь благодаря этому:

будут освобождены средства ПВО, которые защищают национальные дата-центры от постоянных ракетных обстрелов (ресурс можно будет направить на прикрытие других объектов)

ускорится и расширится доступ Сил обороны Украины к разведданным союзникам;

будет ускорена разработка и развертывание новых боевых систем и электронных сервисов для войск;

будет усилена защита данных от кибер-атак врага и т.д.

Также законопроект предусматривает:

усовершенствование реестра призывников, военнообязанных и резервистов;

введение возможности создания и использования цифрового военно-учетного документа (сертификата);

создание реестра военнослужащих ВСУ и Государственной службы специального транспорта, который позволит обеспечить предоставление онлайн-услуг военнослужащим

создание портала электронных услуг для военнослужащих и военнообязанных (будет возможность предоставления статуса УБД онлайн, офлайн и автоматически при наличии необходимых данных в системе).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что если законопроект №10062 будет принят, у Минобороны появится возможность обратиться к реестрам МВД, Минздрава, Минюста, ЦИК налоговой службы и других ведомств.