"Бронь" от мобилизации для работников культуры и СМИ: в Министерстве прояснили ситуацию

Не все работники СМИ и культуры могут получить отсрочку

Мобилизация в Украине продолжается, но есть ряд исключений. Бронирование от мобилизации предоставляется деятелям культуры, которые являются работниками стратегических предприятий. Это касается, в частности, ряда медийщиков.

Об этом рассказал и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев. Подробности он озвучил в интервью "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день бронирование военнообязанных реализуется в тех предприятиях и заведениях, в частности культурной и информационной сферы, которые относятся к категории стратегических. В каждом учреждении культуры и информационной сферы, которая относится к стратегическому направлению, мы обеспечили бронирование 50% военнообязанных. Это, в частности, и Суспільне телевидение, и "Укринформ", и некоторые другие медиаорганизации и телеканалы", — сказал он.

Карандеев считает "непростым" вопрос о бронировании деятелей культуры в широком смысле. Он отметил, что работники культуры тоже вносят вклад в усиление обороноспособности Украины. Они ответственны за устойчивость общества и усиление позиций нашей страны за рубежом.

"Кто-то едет на фронт, кто-то работает в прифронтовой зоне, занимается волонтерской деятельностью, много работает с нашими военными в госпиталях, кто-то выступает за границей, собирает средства для наших Вооруженных сил. Кто-то работает в заведениях культуры, где они работали до этого, и люди ходят, смотрят их представления, смотрят концерты, читают книги этих людей", — пояснил Карандеев.

Он заверил, что специальное бронирование для деятелей культуры, не являющихся работниками предприятий, учреждений и организаций, отнесенных к стратегическому направлению, невозможно и не происходит.

Напомним, президент Владимир Зеленский в декабре 2023 года прокомментировал просьбу Генштаба мобилизовать еще до 500 тысяч украинцев. Тогда глава государства заявил, что не видит необходимости призвать на службу еще полмиллиона человек.

В свою очередь руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Financial Times дал четкий ответ на вопрос о необходимости дальнейшей мобилизации. По его мнению, она однозначно нужна.

Тем временем правительство дорабатывает законопроект о мобилизации, который должен частично изменить принципы ее проведения. В нем оказалось много противоречий.

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