Законна ли мобилизация мужчин за границей? Неожиданный ответ экс-судьи

Все чаще в обществе возникают разговоры об отправке повесток военнообязанным, которые находятся за границей

Мобилизация продолжается, и военнообязанных мужчин, у которых нет права на отсрочку, могут призвать в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это также касается граждан, уехавших за границу.

Отправка повесток является вполне легитимной, ведь защищать Украину ― это конституционный долг каждого гражданина. Об этом пишет "Фокус" со ссылкой на экс-судью Конституционного суда Виктора Шишкина.

Как будет развиваться война между Россией и НАТО

"Они должны становиться на воинский учет в Украине. И нечего здесь спекулировать якобы правами человека. Это элементарное спекулирование уклонистов", — подчеркнул Шишкин.

Для справки: Граждане Украины обязаны нести военную службу в соответствии с законом. Об этом говорится в ст. 65 Конституции.

"Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов является обязанностью граждан Украины", — говорится в статье.

Могут ли лишить гражданства уклонистов, сбежавших с Украины

Бывший судья считает, что это незаконно. Он ответил, что у мужчин должна быть общественная ответственность, но не юридическая. По его мнению, нужно не лишать украинского гражданства, а искать другие способы решения этой проблемы.

"Наши мужчины сбежали за границу — да, это плохо. Но речь идет не о юридической, а об общественной ответственности. Украина не имеет права лишать гражданства уклонистов, которые скрываются за границей. Поэтому разговоры об этом — провокационные. Надо искать другие формы решения этой проблемы", — подчеркнул Шишкин.

Отметим, что согласно статье 25 Конституции Украины гражданин не может быть лишен гражданства. Государство гарантирует защиту прав и свобод даже за пределами страны.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли отказаться от прохождения ВВК. Адвокат объяснил, к чему это может привести.