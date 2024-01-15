Мобилизация продолжается: кто имеет право на отсрочку в январе, названо категории

Депутаты, многодетные мужчины, преподаватели и студенты

В Украине продлили военное положение до 14 февраля 2024 года, а это значит, что мобилизация будет продолжаться. Все граждане от 18 до 60 лет, за исключением определенных категорий лиц, определенных законом, являются военнообязанными.

"Телеграф" разобрался, кого не мобилизуют в январе 2024 года. В статье 23 Закона указаны обстоятельства, в которых некоторые категории мужчин получают отсрочку от мобилизации в Украине.

Не мобилизуют следующие категории: студентов; преподавателей и ученых, некоторые категории по профессиональной деятельности; по определенным семейным обстоятельствам; с определенными болезнями; забронированных работников; Отсрочка для получения образования: соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования;

Отсрочка для преподавания и занятия наукой:

Научные и научно-педагогические работники заведений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники заведений профессионального (профессионально-технического) образования, заведений общего среднего образования, при условии, что они работают соответственно в учреждениях высшего или профессионального высшего образования, научных учреждениях и организациях, учреждениях профессионального (профессионально-технического) или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

По профессиональной деятельности:

народные депутаты Украины,

депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;

другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

По семейным обстоятельствам:

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;

женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, имеющие несовершеннолетнего ребенка (детей) и мужа (жену), проходящего военную службу по одному из видов военной службы, определенных частью шестой статьи 2 Закона Украины О воинской обязанности и военной службе;

беременные женщины;

женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоры и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения;

Женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, баба или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа:

военнослужащих или работников образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, защищавших независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения;

работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения антитеррористической операции и погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции непосредственно в районах и в период ее проведения;

лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, условия, которые в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов;

лиц, погибших или пропавших без вести при непосредственном участии в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, созданных или самоорганизовавшихся для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав образованных в соответствии с законами Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

По состоянию здоровья:

признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или в соответствии с заключением военно-врачебной комиссии временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок до шести месяцев (с последующим прохождением военно-врачебной комиссии);

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми болезнями, полный перечень которых есть в законе;

женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;

имеющие жену (супругу) из лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из лиц с инвалидностью I или II группы;

опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы;

лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

Лица с инвалидностью могут быть мобилизованы, если подходят по состоянию здоровья и только по собственному желанию и по месту жительства.

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