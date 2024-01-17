Можно ли отказаться от прохождения ВВК и как за это наказывают: пояснения адвоката

В мирное время все военнообязанные должны проходить медицинский осмотр раз в пять лет

В Украине продолжает действовать режим всеобщей мобилизации, военнообязанными считаются все мужчины от 18 до 60 лет. Определенные заболевания дают право на освобождение от службы, это устанавливает военно-врачебная комиссия.

Как пояснила адвокат Кристина Ковцун в интервью "Украинскому радио", во время прохождения ВВК военнообязанных мужчин должны осмотреть хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, офтальмолог, оториноларинголог, стоматолог, дерматолог и другие врачи по показаниям. За отказ от прохождения медосмотра предусмотрен штраф.

"Мужчины 18-60 лет, которые находятся в запасе по состоянию здоровья, признаются или годными, или ограниченно годными и могут быть мобилизованы. Конечно, это касается и женщин с соответствующими медицинскими специальностями", — отметила она.

Ковцун добавила, что в мирное время все военнообязанные должны проходить медицинский осмотр раз в пять лет. В то же время в военное время, после вручения повестки человек должен явиться в ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных и прохождения ВВК. Это нужно для того, чтобы определить, является ли человек пригодным, ограниченно пригодным или непригодным к военной службе.

Вывод ВВК действителен один год. По словам адвоката, за отказ от прохождения медкомиссии предусмотрена административная ответственность, а именно штраф. Кроме этого, позже может быть еще один вызов в ТЦК.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине существует четыре вида повесток, одна из которых — для уточнения военно-учетных данных. Получив такое уведомление от ТЦК и СП мужчина должен явиться в военкомат и обновить информацию и себе, составе своей семьи, и так далее.