Повестка для уточнения военно-учетных данных в Украине: кому вручают и что она означает

За игнорирование повестки предусмотрено наказание

В Украине существует четыре вида повесток, одна из которых для уточнения военно-учетных данных. Получив такое уведомление от ТЦК и СП мужчина должен явиться в военкомат и обновить информацию и себе, составе своей семьи, и так далее.

Детальнее о таком виде повесток рассказал адвокат Ростислав Кравец. Об этом пишет издание Факты.

По словам адвоката, такая повестка – это попытка, определенное принуждение личности пройти военно-врачебную комиссию. То есть, военнообязанного направят на прохождение ВВК для установления его пригодности или непригодности и направить для прохождения службы.

Такой вид повесток вручают для уточнения военно-учетных данных для обновления информации о составе семьи, информации о трудоустройстве, наличии или отсутствии детей, состоянии здоровья призывников и военнообязанных. В ходе таких проверок могут быть выявлены основания для освобождения от службы.

Отмечается, что если военнообязанный не явится по повестке для уточнения военно-учетных данных, для него предусмотрено наказание в виде штрафа. В таком случае лицу нужно будет документально подтвердить и зафиксировать, что причина неявки была уважительной. В таком случае ответственность может не наступить.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине появился еще один способ вручения повесток. Речь идет о сервисных центрах.