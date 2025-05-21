Эти жестокие слова стали для них последними: как россияне убили пленных бойцов ВСУ (перехваченный разговор)

На видео видно, как один из украинских бойцов пытается что-то показать жестами, но его расстреливают прямо в голову

Украинская разведка перехватила радиопереговоры российских военных. Несмотря на плохую связь, четко зафиксирован приказ взять украинского командира в плен, а остальных пленных — ликвидировать.

Об этом сообщает "CNN" со ссылкой на источник в украинских спецслужбах. Разговоры, совпадающие по времени с вероятной казнью украинских бойцов в Запорожской области в ноябре 2024 года, зафиксировали команду на убийство.

Тогда беспилотник снял момент, как по меньшей мере двое украинских военных были расстреляны в упор, еще одного — отвели в сторону. Прокуратура Украины расследует это преступление, в частности, анализирует те же радиоперехваты.

В переговорах неустановленный русский командир общается с подчиненными на передовой. Упоминаются позывные "Арта" и "Белый". Штурм начался в 12:05 и продолжался до 12:31. Первый приказ о расстреле прозвучал в 12:22, всего шесть раз.

В частности, на записях слышны фразы:

"Спроси, кто командир. Кто командир? Спроси. Командира взять в плен, а всех остальных — убить";

"Кто-нибудь, отвечайте, сдаются эти уб*юдки или нет?";

"Убирайте старшего, остальное — ликвидируйте";

"Вы их завалили? Вопрос. Ты их завалил? Вопрос".

На видео видно, как один из украинских бойцов пытается что-то показать жестами, но его расстреливают прямо в голову. Эти кадры были сверены со спутниковыми снимками Новодаровки, подтверждающими место происшествия.

Новодаровка на карте DeepState

Журналисты не смогли независимо подтвердить подлинность аудио, но эксперт показал отсутствие монтажа, а представители ООН и разведки отметили: содержание совпадает с другими случаями казней пленных.

Спецдокладчик ООН Моррис Тидбалл-Бинц подчеркнул, что такие преступления не могли произойти без одобрения высшего командования РФ, возможно, и самого президента Владимира Путина. СБУ установила, что к преступлению причастны военные 394-го полка 127-й дивизии РФ, также подозреваемые в другой жестокой казни — обезглавлении пленного. Офицерам уже выдвинули подозрения.

"В ноябре прошлого года я реагировал на это преступление и отправил официальные письма в МККК и ООН подчеркивая: убийство военнопленных — военное преступление, за которое обязательно должно наступить ответственность!", — отреагировал омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на территории Курской области произошел расстрел украинских военнопленных. В соцсетях распространили видео, где российские военные казнят безоружных пленных.