Ці жорстокі слова стали для них останніми: як росіяни вбили полонених бійців ЗСУ (перехоплена розмова)

На відео видно, як один з українських бійців намагається щось показати жестами, але його розстрілюють просто в голову

Українська розвідка перехопила радіоперемовини російських військових. Попри поганий зв’язок, у них чітко зафіксовано наказ: взяти українського командира в полон, а решту полонених — ліквідувати.

Про це повідомляє "CNN" із посиланням на джерело в українських спецслужбах. Розмови, що збігаються в часі з імовірною стратою українських бійців у Запорізькій області в листопаді 2024 року, зафіксували команду на вбивство.

Тоді безпілотник зафільмував момент, як щонайменше двоє українських військових були розстріляні впритул, ще одного — відвели вбік. Прокуратура України розслідує цей злочин, зокрема аналізує ті ж радіоперехоплення.

У перемовинах невстановлений російський командир спілкується з підлеглими на передовій. Згадуються позивні "Арта" і "Бєлий". Штурм почався о 12:05 і тривав до 12:31. Перший наказ про розстріл пролунав о 12:22, загалом — шість разів.

Зокрема, на записах чутно фрази:

"Запитай, хто командир. Хто командир? Запитай. Командира взяти в полон, а всіх інших — вбити";

"Хто-небудь, відповідайте, здаються ці вир*дки чи ні?";

"Забирайте старшого, решту — ліквідуйте";

"Ви їх завалили? Питання. Ти їх завалив? Питання".

На відео видно, як один з українських бійців намагається щось показати жестами, але його розстрілюють просто в голову. Ці кадри було звірено з супутниковими знімками Новодарівки, які підтверджують місце події.

Новодарівка на мапі DeepState

Журналісти не змогли незалежно підтвердити автентичність аудіо, але експерт засвідчив відсутність монтажу, а представники ООН і розвідки зазначили: зміст збігається з іншими випадками страт полонених.

Спецдоповідач ООН Морріс Тідбалл-Бінц наголосив, що такі злочини не могли статися без схвалення вищого командування РФ, можливо, й самого президента Володимира Путіна. СБУ встановила, що до злочину причетні військові 394-го полку 127-ї дивізії РФ, яких також підозрюють в іншій жорстокій страті — обезголовленні полоненого. Офіцерам уже висунули підозри.

"У листопаді минулого року я реагував на цей злочин та відправив офіційні листи до МКЧХ та ООН наголошуючи: вбивство військовополонених — воєнний злочин, за який обов’язково має настати відповідальність!", — відреагував омбудсман України Дмитро Лубінець.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на території Курської області стався розстріл українських військовополонених. У соцмережах поширили відео, де російські військові страчують беззбройних полонених.