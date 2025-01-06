Росіяни стратили трьох полонених захисників України на Донеччині: омбудсмен вимагає реакції ООН

Дмитро Лубінець відреагував на цей випадок та звернувся до міжнародних організацій

Російські військові розстріляли трьох українських військовополонених поблизу населеного пункту Нескучне на Донеччині. Злочин стався 3 січня під час спроби штурму позицій 141-ї окремої піхотної бригади ЗСУ.

Після того, як українські бійці здалися в полон, росіяни зв'язали їм руки і вбили пострілами в потилицю. Про це повідомляється у телеграм-каналі DeepState.

За наявною інформацією, розстріл відбувся східніше точки 160.9, де російські підрозділи намагалися захопити українські позиції. Представники DeepState закликали командування 141-ї бригади передати відеоматеріали правоохоронним органам для розслідування воєнного злочину та пошуку винних.

Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на цей випадок та звернувся до міжнародних організацій. "Україна зберігає зобов'язання дотримуватися гуманітарного права навіть у часи війни, але ми не дозволимо Росії перетворити світ на територію беззаконня", — наголосив він.

Уповноважений з прав людини також нагадав, що за Женевськими конвенціями військовополонені перебувають під особливим захистом. Їх заборонено катувати, знущатися та позбавляти життя.

Лубінець закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста та ООН засудити цей злочин і посилити тиск на російську сторону для припинення таких порушень міжнародного права.

"Я, як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, вкотре негайно звертаюся до Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та Організації Об'єднаних Націй. Ці організації мають засудити цей злочин і здійснити тиск на російську сторону для припинення подібних актів", — написав омбудсмен.

Увага, відео містить кадри, які можуть вас шокувати!

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, скільки українських полонених розстріляли росіяни протягом 2024 року. Лубінець назвав жахливу цифру.