Россияне казнили трех пленных защитников Украины в Донецкой области: омбудсмен требует реакции ООН

Дмитрий Лубинец отреагировал на этот случай и обратился в международные организации

Российские военные расстреляли трех украинских военнопленных вблизи населенного пункта Нескучное Донецкой области. Преступление произошло 3 января при попытке штурма позиций 141-й отдельной пехотной бригады ВСУ.

После того, как украинские бойцы сдались в плен, россияне связали им руки и убили выстрелами в затылок. Об этом сообщается в телеграмм-канале DeepState.

По имеющейся информации, расстрел произошел восточнее точки 160.9, где российские подразделения пытались захватить украинские позиции. Представители DeepState призвали командование 141-й бригады передать видеоматериалы правоохранительным органам для расследования военного преступления и поиска виновных.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на этот случай и обратился в международные организации. "Украина сохраняет обязательство соблюдать гуманитарное право даже во время войны, но мы не позволим России превратить мир в территорию беззакония", — подчеркнул он.

Уполномоченный по правам человека также напомнил, что по Женевским конвенциям военнопленные находятся под особой защитой. Их запрещено пытать, издеваться и лишать жизни.

Лубинец призвал Международный комитет Красного Креста и ООН осудить это преступление и усилить давление на российскую сторону для пресечения подобных нарушений международного права.

"Я, как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, в который раз немедленно обращаюсь в Международный комитет Красного Креста (МККК) и Организацию Объединенных Наций. Эти организации должны осудить это преступление и оказать давление на российскую сторону для прекращения подобных актов", — написал омбудсмен.

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Напомним, ранее "Телеграф" писал, сколько украинских пленных расстреляли россияне в течение 2024 года. Лубинец назвал ужасную цифру.