Россияне в очередной раз расстреляли группу пленных украинских военных (фото 18+)

Россияне в очередной раз показали миру свою жестокость

Российские военные расстреляли еще пятерых пленных защитников Украины. На этот раз россияне казнили украинских военных неподалеку от Угледара. По данным следствия, трагедия произошла 2 октября 2024 во время штурма позиций ВСУ.

Военнослужащие РФ захватили безоружных украинских бойцов, одного из которых казнили в лесополосе, а остальных четырех вывели на дорогу и расстреляли. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"По оперативным данным, 2 октября 2024 года военнослужащие с РФ осуществили штурм позиций Вооруженных Сил Украины вблизи г. Угледар. В ходе наступления оккупанты взяли в плен 5 безоружных украинских защитников. Одного из них они убили в лесополосе, а четырех под прицелами автоматического оружия вывели на дорогу, где также расстреляли", — говорится в сообщении.

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления. Дело открыто по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

"Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление", — отметили в ведомстве.

Правоохранители проводят неотложные следственные и розыскные действия по установлению всех обстоятельств происшествия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что недавно россияне казнили двух бойцов ВСУ. Это произошло в начале ноября в Покровском районе Донецкой области.