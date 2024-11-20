Раздели и расстреляли из автоматов: россияне казнили двоих бойцов ВСУ

Армия РФ продолжает демонстрировать миру свою жестокость

Российские оккупанты вновь расстреляли украинских военнопленных. Шокирующий инцидент произошел в начале ноября в Покровском районе Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины. Отмечается, что там оккупанты убили как минимум двоих безоружных украинских солдат.

Известно, что во время штурма укреплений ВСУ возле села Новодмитровка на Покровском направлении военные РФ взяли в плен двух бойцов ВСУ. Это произошло 10 ноября текущего года.

После этого оккупанты заставили пленных раздеться и под дулами автоматов повели их через лесополосу. Затем русские безжалостно расстреляли безоружных воинов ВСУ.

"Также проверяется информация об убийстве оккупантами еще трех раненых защитников Украины на этой же позиции", — говорится в сообщении.

Подобные действия квалифицируются как тяжкое международное преступление и грубое нарушение Женевских конвенций. По факту совершения военного преступления следователи СБУ начали досудебное расследование.

Казнь бойцов ВСУ произошла возле села Новодмитровка

Напомним, генпрокурор Андрей Костин проинформировал, что по состоянию на начало сентября 2024 года Украина расследует 28 расстрелов украинских военнопленных армией РФ. С начала полномасштабного вторжения россияне казнили более 62 наших военных, попавших в плен.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне зверски казнили еще одного украинского пленного. В сети появились жуткие фото человека в военной форме со связанными руками, которого убили мечом с надписью "За Курск".