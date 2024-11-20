Розділили та розстріляли з автоматів: росіяни стратили двох бійців ЗСУ

Армія РФ продовжує демонструвати світові свою жорстокість

Російські окупанти знову розстріляли українських військовополонених. Шокуючий інцидент стався на початку листопада в Покровському районі Донецької області.

Про це повідомили у прес-службі Офісу генпрокурора України. Зазначається, що там окупанти вбили щонайменше двох беззбройних українських солдатів.

Відомо, що під час штурму укріплень ЗСУ біля села Новодмитрівка на Покровському напрямку військові РФ взяли в полон двох бійців ЗСУ. Це сталося 10 листопада цього року.

Після цього окупанти змусили полонених роздягнутися і під дулами автоматів повели їх через лісосмугу. Потім росіяни безжально розстріляли беззбройних воїнів ЗСУ.

"Також перевіряється інформація про вбивство окупантами ще трьох поранених захисників України на цій самій позиції", — йдеться у повідомленні.

Подібні дії кваліфікуються як тяжкий міжнародний злочин та грубе порушення Женевських конвенцій. За фактом скоєння військового злочину слідчі СБУ розпочали досудове розслідування.

Страта бійців ЗСУ сталася біля села Новодмитрівка

Нагадаємо, генпрокурор Андрій Костін поінформував, що станом на початок вересня 2024 року Україна розслідує 28 розстрілів українських військовополонених армією РФ. З початку повномасштабного вторгнення росіяни стратили понад 62 наших військових, які потрапили в полон.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни жорстоко стратили ще одного українського полоненого. У мережі з’явилися моторошні фото людини у військовій формі зі зв’язаними руками, яку вбили мечем із написом "За Курськ".