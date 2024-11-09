Росіяни розстріляли беззбройного бійця ЗСУ: відео потрапило до мережі

Місце та час фільмування не називаються

Російські окупанти знову розстріляли беззбройного українського військовослужбовця. Нове відео вже розлетілося через мережу.

Як повідомив уповноважений з прав людини Верховної Ради України Дмитро Лубінець, він уже звернувся до ООН та "Червоного хреста". Чиновник нагадав, що подібні розстріли є порушенням положень Женевської конвенції.

"Якщо не реагувати на це, злочини повторюватимуться. Безкарне зло завжди повертається", — написав він.

На кадрах, які 9 листопада з’явилися в мережі, помітно, що український військовослужбовець, ймовірно, отримав поранення і був без зброї, коли до нього підійшли російські солдати. Після короткого допиту один з окупантів підійшов до бійця ЗСУ і кілька разів вистрілив йому в голову, поки другий не припиняв зйомку.

Через жорстокість кадрів, "Телеграф" показувати їх не буде, проте охочі можуть подивитися його за цим посиланням. Обережно, кадри 18+.

Як повідомлялося раніше, випадки показової кари українських військових росіянами останнім часом трапляються дуже часто. Наприклад, 1 жовтня, російські пабліки масово розповсюдили відео, на якому показано страту 16 українських військовополонених.

Інформація про розстріл ще дев’яти бійців ЗСУ з’явилася 13 жовтня.