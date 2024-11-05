Росіяни стратили ще шістьох полонених бійців ЗСУ: в Україні вже відреагували (фото)

Епізоди сталися наприкінці жовтня та на початку листопада

Російські окупанти знову розстріляли українських військовополонених. Два інциденти сталися на Покровському напрямі.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора. Зазначається, що там окупанти вбили шістьох беззбройних українських солдатів.

Перший випадок стався 23 жовтня 2024 року під час боїв за Селидове, де росіяни взяли в полон трьох українських бійців. Згодом вони їх розстріляли.

Ще один випадок стався 1 листопада під час штурму зміцнень ЗСУ на тому ж Покровському напрямку. Там трьох беззбройних військових окупанти вбили з автоматичної зброї.

"Ці дії є порушенням Женевських конвенцій і кваліфікуються як міжнародний злочин. Розслідування проводять слідчі СБУ у Донецькій та Луганській областях", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, випадки показової кари українських військових росіянами останнім часом трапляються дуже часто. Наприклад, 1 жовтня, російські пабліки масово розповсюдили відео, на якому показано страту 16 українських військовополонених.

Інформація про розстріл ще дев’яти бійців ЗСУ з’явилася 13 жовтня.