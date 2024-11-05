Россияне казнили еще шестерых пленных бойцов ВСУ: в Украине уже отреагировали (фото)

Эпизоды произошли в конце октября и в начале ноября

Российские оккупанты вновь расстреляли украинских военнопленных. Два инцидента произошли на Покровском направлении.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора. Отмечается, что там оккупанты убили шестерых безоружных украинских солдат.

Первый случай произошел 23 октября 2024 года во время боев за Селидово, где россияне взяли в плен троих украинских бойцов. Позже они их расстреляли.

Еще один случай произошел 1 ноября во время штурма укреплений ВСУ на все том же Покровском направлении. Там троих безоружных военных оккупанты убили из автоматического оружия.

"Эти действия являются нарушением Женевских конвенций и квалифицируются как международное преступление. Расследование проводят следователи СБУ в Донецкой и Луганской областях", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, случаи показательной казни украинских военных россиянами в последнее время наблюдаются очень часто. К примеру, 1 октября, российские паблики массово распространили видео, на котором показана казнь 16 украинских военнопленных.

Информация о расстреле еще девяти бойцов ВСУ появилась 13 октября.