Россияне расстреляли безоружного бойца ВСУ: видео попало в сеть

Место и время съемки не называются

Российские оккупанты вновь расстреляли безоружного украинского военнослужащего. Новое видео уже разлетелось по сети.

Как сообщил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец, он уже обратился к ООН и "Красному кресту". Чиновник напомнил, что такие казни являются нарушением положений Женевской конвенции.

"Если не реагировать на это, преступления будут повторяться. Безнаказанное зло всегда возвращается", — написал он.

На кадрах, которые 9 ноября появились в сети заметно, что украинский военнослужащий по всей видимости получил ранение и был без оружия, когда к нему подошли российские солдаты. После краткого допроса один из оккупантов подошел к бойцу ВСУ и несколько раз выстрелил ему в голову, пока второй не прекращал съемку.

Из-за жестокости кадров, "Телеграф" показывать их не будет, однако желающие могут посмотреть его по этой ссылке. Осторожно, кадры 18+.

Как сообщалось ранее, случаи показательной казни украинских военных россиянами в последнее время наблюдаются очень часто. К примеру, 1 октября, российские паблики массово распространили видео, на котором показана казнь 16 украинских военнопленных.

Информация о расстреле еще девяти бойцов ВСУ появилась 13 октября.