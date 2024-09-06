Стало відомо, скільки українських військовополонених стратила Росія

Це прямі накази Кремля

Україна розслідує аж 28 розстрілів українських військовополонених армією РФ. З початку повномасштабного вторгнення росіяни стратили понад 62 наших військових, що потрапили у полон.

Про це розповів генпрокурор Андрій Костін у відповідь на запит CNN. Зазначається, що видання отримало список з 15 випадками розстрілів, починаючи з листопада 2023 року. Його надали джерела в Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР МОУ).

Більшість випадків страти маються відео або аудіопідтвердження з безпілотників. Так, відео розстрілу наших бійців на Торецькому напрямку з'явилось у мережі ще на початку вересня. За даними Донецької обласної прокуратури, коли до трьох військових однієї з бригад ЗСУ майже впритул підійшли росіяни, вони вийшли з підвалу будинку з піднятими руками. Однак, окупанти, поклавши їх обличчям на землю, майже відразу розстріляли у спину.

Зауважимо, що умисне та жорстоке вбивство військовополонених — грубе порушення Женевських конвенцій. Такі дії кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Наразі правоохоронці перевіряють дані та розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Як зазначає CNN, видання отримало ще відео страти російськими військами трьох українців. Кадри знято під час боїв біля Покровська наприкінці серпня. За словами українського бійця, який надав це відео, вони знають про більше, ніж 28 випадків страти та розстрілу наших бійців. Тобто названі вище цифри можуть у рази бути більшими.

Костін сказав: "Такі злочини були скоєні в різних областях України різними підрозділами. І це дає Києву можливість стверджувати, що така політика може бути піднесена до злочинів проти людяності. Ця політика організована Кремлем. Це наказ конкретних командирів".

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