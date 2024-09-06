ЗСУ відновили позиції біля Нью-Йорка, але росіяни просунулися в іншому напрямку: де саме (карта)

Армія РФ просунулася біля Піщаного та ще деяких населених пунктів

В п'ятницю, 6 вересня, аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій та повідомили про відбиття Силами оборони позицій в Донецькій області. За їх даними ЗСУ відновили позиції біля Нью-Йорка.

Окрім того, українські захисники закріпилися біля Неліпівки та поблизу Липців. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому в Телеграм-каналі проєкту.

Інформація підтверджується картами.

Водночас ворог просунувся біля Піщаного, Стельмахівки, Гірника, в Калинівці, Лісівці та Галицинівці. Ці населені пункти розташовані в Донецькій області і належать до найважчих напрямків боїв, зокрема, Покровського.

"З приводу гарних новин, то очікуйте завтра офіційну інформацію", — додають в повідомленні в DeepState.

Нагадаємо, що російська армія намагаеться активно тиснути на напрямку Покровська. Ще з серпня продовжуються запеклі бої біля населеного пункту Нью-Йорк.

Днями стало відомо, що ЗСУ вдалось зупинити наступ росіян на біля Покровська. Однак цей напрямок залишається найгарячішим. Тут за добу сталося 42 бойових зіткнень зі 151. Також українським бійцям вдалось досягти успіху на Харківському напрямку.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Володимир Путін знову повернувся до заяв про переговори.