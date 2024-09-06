Війна — день 926: ЗСУ зупинили рух РФ під Покровськом та просунулись на Харківщині

Оперативно про головне за добу

Вторгнення РФ в Україну триває вже 926, а бойові дії розгортаються по всій лінії фронту. Хоч ЗСУ і вдалось зупинити наступ росіян на біля Покровська, цей напрямок залишається найгарячішим. Тут за добу сталося 42 бойових зіткнень зі 151. Також українським бійцям вдалось досягти успіху на Харківському напрямку. Водночас Володимир Путін знову повернувся до заяв про переговори.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 6 вересня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Генштабі інформують, що на Покровському напрямку від початку цієї доби точилися 42 бої у районах населених пунктів Суха Балка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка та Михайлівка. Сили оборони відбили 37 наступальних дій, п’ять, станом на 22:00 5 вересня, — ще продовжуються.

Покровський напрямок на мапі Deep State

Покровський напрямок на мапі Deep State

На другому за кількістю бойових зіткнень, Курахівському напрямку, ворог 28 разів проводив наступальні дії поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки. Українські захисники зупинили 24 атаки, чотири, станом на 22:00 5 вересня, – ще тривають.

Курахівський напрямок на мапі Deep State

Про те, що відбувалося 3 вересня, читайте у трансляції: Війна — день 923: окупанти тиснуть на трьох напрямках, а в Росії чути вибухи

З ситуацією в Україні за 4 вересня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 924: загарбники активізувалися під Харковом і тиснуть біля Покровська

Про новини та події 5 вересня ми розповідали тут: Війна — день 925: під Покровськом точаться активні бої, а росіяни змінюють тактику обстрілів