Путін особисто заговорив про переговори з Україною та назвав головну умову

"Телеграф" розповів, що встиг наговорити російський президент

У четвер, 5 вересня, Володимир Путін заявив, що Росія нібито ніколи не відмовлялась від переговорів щодо України. Але вони б мали пройти, як сказав глава Кремля на базі узгоджених у Стамбулі параметрів.

Про це він заявив на Східному економічному форумі.

"РФ ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України, але не на основі "ефемерних вимог", а на базі узгоджених у Стамбулі параметрів", — сказав Путін.

Для довідки: "стамбульські домовленості" — так Росія називає свої вимоги, які РФ, Україна та Туреччина обговорювали у Стамбулі навесні 2022 року. Жодних конкретних положень, крім ультиматумів та вимог Кремля, там не було, тому переговорний процес зайшов у глухий кут.

За словами президента РФ, "Захід і Київ відмовилися від стамбульських угод, щоб досягти стратегічної поразки РФ".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що про так звані "стамбульські домовленості" Путін торочив ще з травня. Там він теж згадував, що РФ нібито готова піти на перемовини.