Путин лично заговорил о переговорах с Украиной и назвал главное условие

"Телеграф" рассказал, что успел наговорить российский президент

В четверг, 5 сентября, Владимир Путин заявил, что Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Но они должны пройти, как сказал глава Кремля на базе согласованных в Стамбуле параметров.

Об этом он заявил сегодня на Восточном экономическом форуме.

"РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не на основе "эфемерных требований", а на базе согласованных в Стамбуле параметров", — сказал Путин.

Для справки: "стамбульские договоренности" — так Россия называет свои требования, которые РФ, Украина и Турция обсуждали в Стамбуле весной 2022 года. Никаких конкретных положений кроме ультиматумов и требований Кремля там не было, поэтому переговорный процесс зашел в тупик.

По словам президента РФ, "Запад и Киев отказались от стамбульских соглашений, чтобы добиться стратегического поражения РФ".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что о так называемых "стамбульских договоренностях" Путин говорил еще с мая. Там он тоже упоминал, что РФ вроде бы готова пойти на переговоры.