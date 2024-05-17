Путин сделал заявление насчет переговоров с Украиной и "объяснил" наступление на Харьковщину

Вспомнил он и Глобальный саммит мира, куда не получил приглашения

"Президент" РФ Владимир Путин заявил 17 мая, что российская армия не собирается захватывать Харьков. Якобы главной целью является создание буферной зоны вдоль границы.

Путин также заговорил о переговорах с Украиной. Во время визита в китайский Харбин он заявил, что базой для них станут "стамбульские договоренности", его слова цитируют российские интернет-издания.

Путин заявил, что не хочет захватывать Харьков

Российский диктатор обвинил Украину в том, что армия РФ наступает на Харьковском направлении. Якобы такое решение было принято из-за обстрелов Белгорода.

"Что касается того, что происходит на харьковском направлении. Это тоже их [Украины] вина, потому что они обстреливали и продолжают, к сожалению, обстреливать жилые кварталы приграничных территорий, включая Белгород. Там же гражданские люди гибнут. Все же очевидно. Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что, если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности, санитарную зону. Вот мы это и делаем", — сказал Путин.

При этом российская армия якобы не собирается захватывать областной центр. Но он сказал, что таких планов пока нет.

"Что касается Харькова, то таких планов на сегодняшний день нет", — сказал Путин.

Переговоры Украины и России

Путин заявил о готовности сесть за стол переговоров. Он пожаловался, что его не пригласили на Глобальный саммит мира в Швейцарии.

"Россия готова участвовать в мирных переговорах по Украине, но ее не приглашают на конференцию в Швейцарии", — сказал Путин.

В Кремле хотят проводить переговоры, но на своих условиях. То есть, на базе "стамбульских договоренностей".

"Россия должна понять, с кем можно иметь дело по Украине и кому доверять, идет анализ ситуации. В целом же база для переговорного процесса есть, это "стамбульские договоренности", — сказал Путин.

Для справки: "стамбульские договоренности" — так Россия называет свои требования, которые РФ, Украина и Турция обсуждали в Стамбуле весной 2022 года. Никаких конкретных положений, кроме ультиматумов и требований Кремля, там не было, поэтому переговорный процесс зашел в тупик.

Напомним, что в России неоднократно критиковали саммит мира по украинской "формуле". Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал конференцию "бессмысленной". Якобы без РФ нет смысла обсуждать войну в Украине.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) страны-террористки Мария Захарова заявляла, что Россия не будет участвовать в саммите мира. Она раскритиковала украинскую "формулу" и назвала ее "алхимией".

Глобальный саммит мира пройдет в Швейцарии. Конференция состоится в городе Бюргеншток 15-16 июня. На нее уже пригласили представителей 160 государств и международных организаций.

Ранее "Телеграф" писал, как Россия пытается сорвать саммит мира в Швейцарии. Для этого она воздействует на некоторые страны.