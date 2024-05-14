Враг мог захватить еще одно село на Харьковщине: аналитики назвали вероятную цель России (карта)

Враг продвинулся возле нескольких населенных пунктов

В ходе наступления России в Харьковской области оккупанты, вероятно, отдают приоритет быстрому созданию "буферной зоны" вдоль границы с Украиной, а не противостоять вглубь. За последние сутки они продолжали тактически значимые наступления к северу и северо-востоку от Харькова.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны. Отмечается, что эксперты сделали такие выводы, учитывая быстрые темпы продвижения захватчиков в Волчанске и сообщения об уничтожении нескольких мостов через ключевые реки.

"Непонятно, почему российские войска в основном нацеливаются на мосты, которые им нужно будет пересечь, и обеспечить стабильную логистику через реку Вовча для наступательных операций вглубь северной части Харьковской области", — говорится в сообщении.

В то же время, как сообщает DeepState, захватчики оккупировали село Лукьяновцы в Харьковской области. Отмечается, что противник продвинулся возле Волчанска, в Глубоком, у Ягодного, южнее Первомайского, в Красногоровке и у Вербового.

Также была уточнена ситуация в Зеленом. Поскольку долгое время не было связи, считалось, что противник захватил это село.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что оккупанты намерены подойти к Харькову, чтобы у них была возможность обстреливать его из ствольной артиллерии.