Россияне атакуют с двух сторон: в Генштабе рассказали, что происходит в Харьковской области (карта)

Ситуация остается контролируемой

Российские оккупанты продолжают предпринимать попытки наступать в Харьковской области. Это касается как непосредственно Харьковского направления, так и Купянского.

Об этом информирует пресс-служба Генштаба в своей вечерней сводке. Отмечается, что с начала текущих суток на всех фронтах россияне потеряли более 800 человек личного состава, 9 танков, 28 боевых машин и 212 БПЛА разных систем.

"На Харьковском направлении наши подразделения отбили 13 атак противника на направлениях Новая Товолжанка (рф) – Волчанск, Шебекино (рф) – Волчанск, Гатище – Волчанск, Муром – Старица, Стрелка – Глубокое, Бдительная – Глубокое, Глубокое – Липцы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские защитники прочесывают городскую застройку населенного пункта Волчанск, а ситуация на этом направлении контролируема. В течение суток на этом направлении оккупанты потеряли 164 человека и 25 единиц техники.

"На Купянском направлении наши войска отразили 22 атаки противника на направлениях Лиман Первый — Синьковка, Ольшанка — Синьковка, Крахмальное — Берестово, Коломыйчиха — Стельмаховка, Ковалевка — Новоегоровка, Площадка — Макеевка. В ходе боев потери позиций не допущены, ситуация контролирована", — сообщили в Генштабе.

Там также отметили, что местами ВСУ даже смогли улучшить свое положение.

Как сообщалось ранее, Волчанск на фоне российского наступления начали эвакуировать, поскольку он регулярно подвергается российским обстрелам с использованием ствольной и реактивной артиллерии. По данным местных властей, в городе остается еще около 200 человек.