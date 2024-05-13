В Волчанске еще остаются две сотни жителей, город под постоянным обстрелом: глава ОВА рассказал о ситуации (видео)

В городе почти не осталось людей

В Волчанске Харьковской области продолжается эвакуация населения, в городе осталось около 200 человек. Россияне продолжают массированные обстрелы, уничтожая всю инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. Он рассказал об оперативной обстановке в городе.

Российские генералы украинского происхождения, убивающие украинцев

"Пока продолжаем работать в городе Волчанске, здесь остаются еще люди. Вместе с Национальной полицией организовываем эвакуацию. Приблизительно 200 человек еще должны уехать", ― сказал Синегубов.

Обстрелы города продолжаются. Россияне уничтожают гражданскую инфраструктуру, делая жизнь обычных людей невозможной. Но Силы обороны сдерживают оккупационные войска на подступах к городу.

"Враг обстреливает весь город, фактически уничтожая нашу гражданскую инфраструктуру. Наши воины врага сдерживают фактически на всех подходах к самому городу Волчанску. Мы обязательно выстоим", — сказал Синегубов.

Синегубов рассказал об обстановке в городе

В вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщается, что на Харьковском направлении за сегодня произошло 12 боевых столкновений. Бои продолжаются, в том числе и вблизи Волчанска.

"Наши подразделения нанесли огненное поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия по зачистке на северной окраине населенного пункта Волчанск", ― пишет пресслужба Генштаба.

Силы обороны защищают Волчанск, отражая вражеские штурмы.

Россияне не успели зайти в город, а уже "отличились" — 74-летнему мужчине, живущему на окраине Волчанска, отстрелили палец. Прокуратура зафиксировала военное преступление.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупационные войска имеют три задания при наступлении на Харьковскую область. Их назвал военный эксперт и полковник запаса Сергей Грабский.