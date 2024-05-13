Укр

В Волчанске еще остаются две сотни жителей, город под постоянным обстрелом: глава ОВА рассказал о ситуации (видео)

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Россияне разрушают здания массированными обстрелами из разного вооружения
Россияне разрушают здания массированными обстрелами из разного вооружения. Фото Коллаж "Телеграфа"

В городе почти не осталось людей

В Волчанске Харьковской области продолжается эвакуация населения, в городе осталось около 200 человек. Россияне продолжают массированные обстрелы, уничтожая всю инфраструктуру.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов. Он рассказал об оперативной обстановке в городе.

Российские генералы украинского происхождения, убивающие украинцев

"Пока продолжаем работать в городе Волчанске, здесь остаются еще люди. Вместе с Национальной полицией организовываем эвакуацию. Приблизительно 200 человек еще должны уехать", ― сказал Синегубов.

Обстрелы города продолжаются. Россияне уничтожают гражданскую инфраструктуру, делая жизнь обычных людей невозможной. Но Силы обороны сдерживают оккупационные войска на подступах к городу.

"Враг обстреливает весь город, фактически уничтожая нашу гражданскую инфраструктуру. Наши воины врага сдерживают фактически на всех подходах к самому городу Волчанску. Мы обязательно выстоим", — сказал Синегубов.

Синегубов рассказал об обстановке в городе

В вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщается, что на Харьковском направлении за сегодня произошло 12 боевых столкновений. Бои продолжаются, в том числе и вблизи Волчанска.

"Наши подразделения нанесли огненное поражение по противнику, потеснили его и проводят мероприятия по зачистке на северной окраине населенного пункта Волчанск", ― пишет пресслужба Генштаба.

Волчанск под контролем ВСУ 13 мая
Силы обороны защищают Волчанск, отражая вражеские штурмы.

Россияне не успели зайти в город, а уже "отличились" — 74-летнему мужчине, живущему на окраине Волчанска, отстрелили палец. Прокуратура зафиксировала военное преступление.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупационные войска имеют три задания при наступлении на Харьковскую область. Их назвал военный эксперт и полковник запаса Сергей Грабский.

Теги:
#Харьковская область #Война #Волчанск #Олег Синегубов