Росіяни атакують із двох сторін: у Генштабі розповіли, що відбувається у Харківській області (карта)

Ситуація залишається контрольованою

Російські окупанти продовжують робити спроби наступати в Харківській області. Це стосується як безпосередньо Харківського спрямування, так і Куп’янського.

Про це інформує пресслужба Генштабу у своєму вечірньому зведенні. Зазначається, що з початку поточної доби на всіх фронтах росіяни втратили понад 800 осіб особового складу, 9 танків, 28 бойових машин та 212 БПЛА різних систем.

"На Харківському напрямку наші підрозділи відбили 13 атак противника на напрямках Нова Товолжанка (рф) – Вовчанськ, Шебекіно (рф) – Вовчанськ, Гатище – Вовчанськ, Муром – Стариця, Стрілеча – Глибоке, Пильна – Глибоке, Глибоке — Липці", – йдеться у повідомленні. у повідомленні.

Наголошується, що українські захисники прочісують міську забудову населеного пункту Вовчанськ, а ситуація на цьому напрямі контрольована. Протягом доби на цьому напрямку окупанти втратили 164 особи та 25 одиниць техніки.

На Куп’янському напрямку наші війська відбили 22 атаки противника на напрямках Лиман Перший – Синьківка, Вільшанка – Синьківка, Крохмальне – Берестове, Коломийчиха – Стельмахівка, Ковалівка – Новоєгорівка, Площанка – Макіївка. В ході боїв втрат позицій не допущено, ситуація контрольована", — повідомили у Генштабі.

Там також зазначили, що місцями ЗСУ навіть змогли покращити своє становище.

Як повідомлялося раніше, Вовчанськ на тлі російського наступу почали евакуювати, оскільки він регулярно зазнає російських обстрілів з використанням ствольної та реактивної артилерії. За даними місцевої влади, у місті залишається ще близько 200 осіб.