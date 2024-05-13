У Вовчанську ще залишаються дві сотні мешканців, місто під постійним обстрілом: голова ОВА розповів про ситуацію (відео)

У місті майже не залишилось людей

У Вовчанську Харківської області продовжується евакуація населення, у місті залишилось приблизно 200 людей. Росіяни продовжують масовані обстріли, знищуючи всю інфраструктуру.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов. Він розповів про оперативну обстановку у місті.

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"Наразі продовжуємо працювати у місті Вовчанську, тут залишаються ще люди. Разом з Національною поліцією організовуємо евакуацію. Приблизно 200 людей ще мають виїхати", ― сказав Синєгубов.

Обстріли міста продовжуються. Росіяни знищують цивільну інфраструктуру, роблячи життя звичайних людей неможливим. Але Сили оборони стримують окупаційні війська на підступах до міста.

"Ворог обстрілює все місто, фактично знищуючи нашу цивільну інфраструктуру. Наші воїни ворога стримують фактично на всіх підходах до самого міста Вовчанська. Ми обов’язково вистоїмо", ― сказав Синєгубов.

Синєгубов розповів про обстановку у місті

У вечірньому зведенні Генерального штаба Збройних сил України (ЗСУ) повідомляється, що на Харківському напрямку за сьогодні відбулось 12 бойових зіткнень. Бої продовжуються, зокрема і поблизу Вовчанська.

"Наші підрозділи нанесли вогневе ураження по противнику, потіснили його та проводять заходи зачистки на північній околиці населеного пункту Вовчанськ", ― пише пресслужба Генштабу.

Сили оборони захищають Вовчанськ, відбиваючи ворожі штурми

Росіяни не встигли зайти у місто, а вже "відзначились" ― 74-річному чоловіку, який живе на околиці Вовчанська, відстрелили палець. Прокуратура зафіксувала військовий злочин.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що окупаційні війська мають три завдання при наступі на Харківську область. Їх назвав військовий експерт та полковник запасу Сергій Грабський.