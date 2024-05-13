Відстрелили палець мирному жителю: на Харківщині росіяни вчергове вчинили військовий злочин

На чоловіка напали у нього вдома

У Вовчанську Харківської області, де відбувалась масова евакуація населення, російські військові відстрелили палець 74-річному мирному жителю. Це сталось вдень 12 травня на околицях міста.

Розпочато досудове розслідування по ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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"За даними слідства, 12 травня близько 12:30 на околицях м. Вовчанськ російські військові відстрелили 74-річному місцевому мешканцю палець", ― йдеться у повідомленні.

Чоловіка з пораненням доставили у лікарню. Йому надали необхідну допомогу.

Чоловік розповідає, як йому відстрелили палець

Офіційна влада раніше повідомляла, що Вовчанськ знаходиться під контролем ЗСУ. Це підтверджує карта війни DeepStateMAP, актуальна на ранок 13 травня.

ЗСУ контролюють Вовчанськ Харківської області

Зазначимо, що Вовчанськ перебував під російською окупацією у 2022 році. Населення пам’ятає це, тому активна евакуація розпочалась ще 10 травня після початку наступу ворожих військ на Харківщині. Місто вночі обстрілювали з різного озброєння ― артилерії, реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Росіяни також скидали авіабомби.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що ворожі війська обстрілюють Вовчанськ, рівняючи місто з землею. Одна з авіабомб зруйнувала приватний будинок, в якому знаходилась родина з чотирьох чоловік. Жінку врятувати не вдалось.