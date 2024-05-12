"Ситуація важка": голова ОВА повідомив тривожні новини з Харківської області

Ситуація важка

Росія продовжує свій новий наступ у Харківській області. На жаль, ворогові вдалося розширити "сіру зону", але ЗСУ працюють над стабілізацією ситуації.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону. За його словами, ворог продовжує свої спроби просунутися углиб Харківської області.

"У нас справді збільшилася "сіра зона", збільшилася кількість населених пунктів, на територіях яких ведуться активні бойові дії", — констатував він.

За його словами, українські військові намагаються утримувати свої позиції.

"Суттєвих успіхів по цих територіях немає, проте ситуація справді досить важка, але повністю контрольована нашими військами", — сказав глава ОВА.

Як зазначив Синєгубов, зараз основне завдання – стабілізувати лінію фронту.

Нагадаємо, що цієї п’ятниці РФ розпочала новий наступ на Харківську область. Нині вони вчепилися у Вовчанськ. В ISW пояснили, чому він для них такий важливий.

Раніше ми писали про те, як зараз відбувається масова евакуація Вовчанська.