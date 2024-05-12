Не тільки Харківщина: експерт назвав ще один регіон, де можуть почати наступ росіяни

Сумська область також перебуває під загрозою атаки російських терористів

Російські терористи найближчим часом можуть атакувати ще один регіон України. Мова йде про Сумську область, біля якої на території тимчасово контрольованої російськими терористами Курщини формувалося наступальне угруповання росіян.

Про це розповів військовий експерт Олександр Мусієнко в ефірі Національного телемарафону. Він зазначив, що у терористів не вистачить сил на повноцінний наступ, проте можливі рейдово-диверсійні дії.

"Там є населений пункт Суджа, він знаходиться десь кілометрів в 15 від кордону з Сумщиною, це Курська область. Станом ще на 30 квітня ворог формував там незначне наступальне угрупування, мета якого скоріш за все проводити рейдово-диверсійні дії на території Сумщини", – сказав він.

Експерт зазначив, що терористи планують посилити дії, схожі на спроби наступу терористів на Харківщині. Проте відбуватися вони будуть значно меншими силами та обсягами.

"Створити, як вони називають, санітарну чи буферну зону, і просто витягти туди наші війська. До цього ворог вів певну підготовку, розвідку, вони заходили своїми ДРГ, намагалися виявляти українські оборонні позиції. Тобто я думаю, що там так само може пожвавитись ворог. Не думаю, що це буде велика кількість, не думаю, що це буде на самі Суми", – резюмував Мусієнко.

Раніше "Телеграф" писав, що всі штурми російських окупантів на півночі та сході Харківської області були відбиті.

Ознак просування російських окупантів углиб Харківської області немає. А всі страхітливі повідомлення покликані дестабілізувати суспільство та створити паніку. Мета росіян не захопити Харків, а відвернути ЗСУ від складніших напрямків Донецької області.