Не только Харьковщина: эксперт назвал еще один регион, где могут начать наступление россияне

Сумская область также находится под угрозой атаки российских террористов

Российские террористы в ближайшее время могут атаковать еще один регион Украины. Речь идет о Сумской области, около которой на территории временно контролируемой российскими террористами Курщины формировалась наступательная группировка россиян.

Об этом рассказал военный эксперт Александр Мусиенко в эфире Национального телемарафона. Он отметил, что у террористов не хватит сил на полноценное наступление, однако возможны рейдово-диверсионные действия.

"Там есть населенный пункт Суджа, он находится где-то километрах в 15 от границы с Сумщиной, это Курская область. По состоянию на 30 апреля враг формировал там незначительную наступательную группировку, цель которой скорее всего проводить рейдово-диверсионные действия на территории Сумщины", – сказал он.

Эксперт отметил, что террористы планируют усилить действия, похожие на попытки наступления террористов в Харьковской области. Однако проходить они будут значительно меньшими силами и объемами.

"Создать, как они называют, санитарную или буферную зону и просто вытащить туда наши войска. До этого враг вел определенную подготовку, разведку, они заходили своими ДРГ, пытались выявлять украинские оборонные позиции. То есть я думаю, что там тоже может оживиться враг. Не думаю, что это будет большое количество, не думаю, что это будет на сами Cумы", – резюмировал Мусиенко.

Ранее "Телеграф" писал, что все штурмы российских оккупантов на севере и востоке Харьковской области были отражены.

Признаков продвижения российских оккупантов вглубь Харьковской области нет. А все устрашающие сообщения призваны дестабилизировать общество и создать панику. Цель россиян не захватить Харьков, а отвлечь ВСУ от более сложных направлений Донецкой области.