В ВСУ назвали главную цель наступления РФ на Харьковщине и объяснили, где проходит "серая зона"

У ВСУ есть четкий алгоритм действия на случай, когда появляется новый участок боев

Россияне пытались наступать в Харьковской области, чтобы оттянуть силы и резервы ВСУ на новую локацию. Тем самым они хотят ослабить группировки Сил обороны на других ключевых направлениях, где не могут добиться успеха долгое время.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. По его словам, в приграничной зоне Харьковской области из-за попыток прорваться появилась "серая зона".

"Враг сейчас усилил наступательные действия в районе того же Купянска, на Бахмутском направлении. Они видят, что не могут добиться серьезного успеха на юге. Конечно же для того, чтобы ВСУ не могли усилить свои ресурсы на любом из этих направлений и провести активную наступательную операцию по любой линии фронта", — пояснил он.

Иван Тимочко добавил, что когда появляется новая локация боев, то командование применяет стандартные военные протоколы. Главное требование — помимо основной группировки войск всегда должны быть и резервы.

"И вот когда появляется дополнительная линия в пределах 10-20 км в зависимости от замысла, конечно, на этом направлении, кроме войск, непосредственно задействованных на линии ведения боев, создается ситуация, которая требует усиления логистики и задействования резервов, что приводит к увеличению военного состава", — констатировал Тимочко.

Также глава Совета резервистов Сухопутных войск добавил, что после попытки прорыва россиян в Харьковской области возле границы с РФ образовалась так называемая "серая зона". Появилась она еще в 2022 году после отступления оккупантов, но проходила местами на территории РФ.

"Действительно после того, как враг там отступил во время Харьковской кампании, но он идеально по линии границы не остановился. Все равно там происходили артиллерийские бои, постоянно происходили столкновения с ДРГ и враг не смог выставить свои военные заслоны идеально по линии фронта и вглубь РФ там образовалась такая линия, разная по толщине 5-10 км, где по сути она была нечейная, но на территории России. Ни россияне, ни ВСУ не могли там закрепиться, выстроить какие-то мощные фортификации потому, что сразу наносились удары", — рассказал Иван Тимочко.

Чтобы не дать ВСУ закрепиться на участке российской территории, враг 10 мая и попытался продвинуться. Предшествовала этому мощная информационная кампания противника.

"Вспоминаем, как они нагнетали ситуацию на этом направлении. Задание, которое ставилось перед оккупантами — оттянуть наши резервы и ресурсы. Хотя, на самом деле, они там пытались улучшить положение их войск. Потому что, если мы понаблюдаем, откуда они наступали, то это знаменитое Шебекино", — напомнил Тимочко.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Белом доме сделали прогноз насчет боев в Харьковской области. Он довольно тревожный.