У России повторение рекорда по потерям: как сейчас выглядит "серая зона" в Харьковской области на карте

Количество ликвидированных россиян резко выросло

С 10 мая россияне активизировались в Харьковской области. За сутки на Слобажанском направлении наши воины отбили 9 атак.

Бои шли в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Огурцово, Гатище, Плетеневка Харьковской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Примечательно, что потери оккупантов 10 мая резко выросли. В этот день наши воины ликвидировали 1320 российских военнослужащих. Это повторение рекорда конца апреля.

Аналитики DeepState публикуют карты серых зон в Харьковской области по состоянию на конец суток 10 мая. По их данным, 10 мая враг начал наступательные действия в основном пехотой, в редких случаях при поддержке бронетехники. Основные участки удара — Огурцово-Плетеневка и Борисовка-Красное-Стрелеча. Также россияне продолжают атаковать Глубокое, Мороховец и Лукьянцы. Враг продолжает сосредотачивать силы и технику возле Харьковской и Сумской областей.

В своей аналитической записке эксперты отметили, что действия россиян на Харьковщине носят не диверсионный, а линейный характер. Задача минимум для врага, по оценкам аналитиков, оттягивание туда украинских сил.

Для справки: Понятие "серая зона" появилось в 2014 году после подписания Минского протокола. Это нейтральная территория с обеих сторон от линии фронта.

Ранее "Телеграф" рассказывал, смогли ли россияне что-нибудь захватить на Харьковщине. Данные СМИ и властей разнятся.