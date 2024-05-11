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У Росії повторення рекорду зі втрат: як зараз виглядає "сіра зона" у Харківській області на карті

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Ідуть бої Новина оновлена 11 травня 2024, 08:35
Ідуть бої. Фото Колаж "Телеграфу"

Кількість ліквідованих росіян різко зросла

З 10 травня росіяни активізувалися в Харківській області. За добу на Слобажанському напрямку наші воїни відбили 9 атак.

Бої точилися в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Цікаво, що втрати окупантів 10 травня різко зросли. У цей день наші воїни ліквідували 1320 російських військовослужбовців. Це повторення рекорду кінця квітня.

Аналітики DeepState публікують карти сірих зон у Харківській області станом на кінець доби 10 травня. За їхніми даними, 10 травня ворог почав наступальні дії переважно піхотою, в окремих випадках за підтримки бронетехніки. Основні ділянки удару — Огірцеве-Плетенівка та Борисівка-Красне-Стрілеча. Також росіяни продовжують атакувати Глибоке, Мороховець та Лук’янці. Ворог продовжує зосереджувати сили та техніку біля Харківської та Сумської областей.

У своїй аналітичній записці експерти зазначили, що дії росіян на Харківщині мають не диверсійний, а лінійний характер. Завдання мінімум для ворога, за оцінками аналітиків, відтягування туди українських сил.

Для довідки: Поняття "сіра зона" з’явилося у 2014 році після підписання Мінського протоколу. Це нейтральна територія по обидва боки від лінії фронту.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи змогли росіяни щось захопити на Харківщині. Дані ЗМІ та влади різняться.

Теги:
#Харківська область #Війна #Карти