У Росії повторення рекорду зі втрат: як зараз виглядає "сіра зона" у Харківській області на карті

Кількість ліквідованих росіян різко зросла

З 10 травня росіяни активізувалися в Харківській області. За добу на Слобажанському напрямку наші воїни відбили 9 атак.

Бої точилися в районах населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лук’янці, Огірцеве, Гатище, Плетенівка Харківської області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Цікаво, що втрати окупантів 10 травня різко зросли. У цей день наші воїни ліквідували 1320 російських військовослужбовців. Це повторення рекорду кінця квітня.

Аналітики DeepState публікують карти сірих зон у Харківській області станом на кінець доби 10 травня. За їхніми даними, 10 травня ворог почав наступальні дії переважно піхотою, в окремих випадках за підтримки бронетехніки. Основні ділянки удару — Огірцеве-Плетенівка та Борисівка-Красне-Стрілеча. Також росіяни продовжують атакувати Глибоке, Мороховець та Лук’янці. Ворог продовжує зосереджувати сили та техніку біля Харківської та Сумської областей.

У своїй аналітичній записці експерти зазначили, що дії росіян на Харківщині мають не диверсійний, а лінійний характер. Завдання мінімум для ворога, за оцінками аналітиків, відтягування туди українських сил.

Для довідки: Поняття "сіра зона" з’явилося у 2014 році після підписання Мінського протоколу. Це нейтральна територія по обидва боки від лінії фронту.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи змогли росіяни щось захопити на Харківщині. Дані ЗМІ та влади різняться.