Йдуть контрударні дії: в Генштабі повідомили про ситуацію на Харківському напрямку

Українські військові ведуть бойові дії на добре укріплених та підготовлених оборонних рубежах

Станом на пізній вечір 10 травня на Харківському напрямку тривали бої за контроль над населеними пунктами Стрілеча, Пильна, Борисівка, Олійникове та Огірцеве. Також Збройні сили вели контрударні дії у районі Липців та Вовчанська – попри тривожні прогнози, ситуація контрольована.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. У зведенні, яке Генштаб опублікував ввечері 10 травня, зазначалося, що за день боїв терористи не змогли отримати глибокого просування в українські оборонні лінії.

"На даний час на Харківщині тривають оборонні бої проти спроб російських окупантів вести наступальні дії та просуватись в глибину території нашої держави. В напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області продовжуються контрударні заходи. Ворог застосовує піхоту та техніку. Також, наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні – Стрілеча, Пильна та Борисівка, а також в районі Олійникове та Огірцеве", – зазначено у зведенні.

Українські військові ведуть бойові дії на добре укріплених та підготовлених оборонних рубежах. Російські терористи зазнають великих втрат, оскільки українські підрозділи завдають вогневого ураження, зриваючи спроби росіян атакувати та винищуючи живу силу й техніку ворога.

Раніше "Телеграф" писав, що всі штурми російських окупантів на півночі та сході Харківської області, що розпочалися сьогодні, о 5 ранку, були відбиті. Бойові бригади ЗСУ зустріли противника шквальним вогнем.

Ознак просування російських окупантів углиб Харківської області немає. А всі лякливі повідомлення покликані дестабілізувати суспільство та створити паніку. Мета росіян не захопити Харків, а відволікти ЗСУ від більш складних напрямків на Донеччині. Це пояснив у коментарі "Телеграфу" військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.