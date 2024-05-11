Росіяни взвиють: в США схвалили терміновий продаж M142 HIMARS Україні

В США зазначили, що ситуація в Україні вимагає негайного продажу систем Україні

В Сполучених Штатах Державний департамент ввечері 10 травня схвалив терміновий продаж Україні трьох реактивних систем залпового вогню M142 HIMARS – систем, які можуть бити ракетами GMLRS на 70 кілометрів та тактичними ракетами ATACMS на 165-300 кілометрів. Сума придбання систем складе приблизно 30 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Associated Press﻿. Зазначається, що мова йде про три системи, які були профінансовані для України урядом Німеччини, як і заявляв міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що в Україні склалася "надзвичайна ситуація", яка вимагає від США термінового продажу трьох систем. При цьому доставка систем відбудеться максимально оперативно, а передадуть їх зі складів Армії США, де вони є в наявності. Коли саме системи опиняться в Україні – невідомо.

Цікаво, що ціна однієї установки становить 3,5 млн доларів США. Тобто сума оборудки між Німеччиною та США може означати, що разом із додатковими системами в Україну приїде також додатковий боєкомплект до них.

Доречі, нещодавно стало відомо, що завдяки ракеті з HIMARS було ліквідовано жирну ціль. Загинув російський полковник Денис Лапін, син скандального генерал-полковника Олександра Лапіна. Окупант загинув 3 травня 2024 року після удару по штабу.

Нагадаємо, що США у п’ятницю, 10 травня, об'явили про посилення військової допомоги Україні. Вашингтон об'явив виділення нового пакету військової допомоги на 400 мільйонів доларів. У складі цього пакету також будуть системи M142 HIMARS.