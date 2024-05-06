Провалив наступ і отримав нагороду від батька: в Україні ліквідували "видного" окупанта

З життям він розлучився через прицільний удар HIMARS

В Україні загинув російський полковник Денис Лапін, син скандального генерал-полковника Олександра Лапіна. Окупант загинув 3 травня 2024 року після удару HIMARS по штабу.

Про це повідомляє Russian Officers Killed in Ukraine. Автори цього проєкту знайшли некролог полковника у російській соціальній мережі VK.

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Денис Лапін у 2022 році керував наступом окупаційних військ на Сумщину та Чернігівщину. За це він отримав нагороду з рук батька, що обурило звичайних росіян. Наступ був провалений, а під Черніговом Лапін-молодший втратив три чверті танкового полку, яким керував. Проте посади він не позбувся.

Зазначимо, що невідомо, на якому напрямку загинув Денис Лапін. Російські ЗМІ пишуть, що йому було 38 років. Лапін-молодший був одружений. З війни його чекали дружина та батьки.

Батьком загиблого полковника є генерал Олександр Лапін. У 2022 році він очолював угрупування російських військ "Центр". Лапін-старший втратив посаду після критики лідера Чечні Рамзана Кадирова. Причиною стали невдачі армії РФ в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, чим Олександр Лапін дратує росіян. За останні роки він нажив собі впливових ворогів. Скандал розпочався через призначення генерала на нову посаду.