Путін має зрозуміти одну річ: американський генерал розповів, коли закінчиться війна в Україні

Захід має докладати більше зусиль

Війна в Україні закінчиться тоді, коли російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що не може перемогти. Щоб це сталося, західні партнери мають об'єднати всі можливі зусилля для допомоги Києву.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив американський генерал Бен Ходжес. За його словами, США і Німеччина мають сказати, що "ми хочемо, щоб Україна перемогла, що ми будемо робити все необхідне".

"Не "так довго, як це потрібно", це пусті слова. А "чого б це не вартувало", ми зробимо все, щоб допомогти Україні виграти", — підкреслив генерал.

За його прогнозами, це призведе до того, що Україна матиме можливості чинити опір. Він зазначив, що це дозволить, зокрема, викинути російські сили з Криму.

"Ми повинні забезпечити, щоб він (Путін. — Ред.) усвідомив, що Україна не збирається здаватися. Що Захід не збирається здаватися", — сказав Ходжес.

Генерал також зауважив на необхідності протистояння країні-агресору у сфері економіки. На його думку, проти РФ введені потужні санкції, але їх не виконують належним чином.

"Занадто багато всього з Китаю, Ірану та Північної Кореї все ще надходить до Росії, занадто багато є вкраденої пшениці, що йде з Росії, яку вони забрали з України, і яка йде на експорт. Коли все це буде зроблено, тоді Володимир Путін зрозуміє, що він програв. Ось коли це закінчиться", — підкреслив Ходжес.

Раніше "Телеграф" писав, що допомоги у розмірі 61 млрд доларів, яку Україна отримала від США, може виявитись недостатньо для подальшого ведення війни. Адже за різними підрахунками цих грошей вистачить до кінця 2025 року. Тому Україна все ще потребує хоча б середньострокового плану допомоги, у якому чільне місце може посісти залучення російських заморожених активів.