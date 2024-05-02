Сполучені Штати офіційно звинуватили РФ у використанні хімічної зброї в Україні: деталі

У зв'язку з атаками США наклали санкції на три російські державні організації та чотири російські компанії

США офіційно звинуватили російський терористичний режим у порушенні міжнародної заборони на використання хімічної зброї у бойових діях. Росія використовує на фронті хлорпікрин та інші гази, які зазвичай використовуються під час боротьби з масовими заворушеннями, зробивши це офіційним методом війни в Україні.

Про це заявив Державний департамент США, пише інформаційне агентство Reuters. У заяві Держдепартаменту зазначається, що випадків використання хімічної зброї росіянами фіксується велика кількість.

"Використання таких хімікатів не є поодиноким випадком і, ймовірно, зумовлене прагненням російських сил витіснити українські війська з укріплених позицій і домогтися тактичних успіхів на полі бою", – сказано у документі.

Зокрема мова йде про хлорпікрин – вперше використаний під час Першої світової війни німецькими військовими, цей газ внесено до списку заборонених задушливих речовин Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ). Внаслідок атаки цією речовиною перед солдатами без протигазів стає вибір – або тікати під вогнем ворога, або задихнутися насмерть.

У зв'язку з атаками США наклали санкції на три російські державні організації та чотири російські компанії, які підтримували діяльність цих організацій. Зокрема під санкції потрапив російський спеціалізований військовий підрозділ – він сприяв масовим атакам із застосуванням хлорпікрину проти українських військових.

Раніше "Телеграф" писав, що російські війська під час повномасштабної війни з Україною вже давно не гребують використовувати заборонену зброю, а українські воїни знаходять нові докази злочинів Росії.

Російські терористи на фронті проводять системну кампанію з використання проти українських військових хімічного озброєння. Попри те, що такі дії заборонені міжнародними конвенціями, російські терористи плювати хотіли на міжнародне право та майже кожного дня проводять кілька хімічних атак на українські позиції по всій лінії фронту, що робить війну дедалі більше схожою саме на Першу світову, де хімічна зброя була нормою.