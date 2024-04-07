Росіяни проводять кампанії з хімічних атак на ЗСУ: британські журналісти дізналися деталі

Офіційна статистика відображає тільки невелику частину використань хімічної зброї терористами

Російські терористи на фронті проводять системну кампанію з використання проти українських військових хімічного озброєння. Попри те, що такі дії заборонені міжнародними конвенціями, російські терористи плювати хотіли на міжнародне право та майже кожного дня проводять кілька хімічних атак на українські позиції по всій лінії фронту, що робить війну дедалі більше схожою саме на Першу світову, де хімічна зброя була нормою.

Про це йдеться у розслідуванні британського видання The Telegraph. Журналісти поспілкувалися з декількома українськими військовими, які безпосередньо брали участь у боях та які підтвердили, що російські терористи щодня атакували позиції ЗСУ за допомогою безпілотників з хімічними боєприпасами.

Зазвичай терористи скидають з БПЛА гранати зі сльозогінним газом та іншими хімікатами. Газ CS (хлоробензальмалононітрил) у мирні часи використовує спецназ проти заворушень, проте на війні його використання заборонене. Втім, сказав виданню український розвідник, який "працює" біля Часів Яру, терористам це не заважає майже щодня атакувати газовими гранатами кожну позицію на цій ділянці фронту.

Навіть у випадку, якщо атака не смертельна, вона викликає паніку, змушує покинути укриття, а для росіян це – можливість атакувати військових. Ще кілька солдатів сказали виданню, що протигази в таких випадках врятували не одне життя. Тепер військові змушені носити їх із собою, оскільки терористи постійно кидають газові гранати – але протигази часто доволі старі, ще радянські, тому не забезпечують повного захисту.

Журналісти змогли отримати одну з таких гранат та вивчити її. Гранату діставали українські військові спеціально, щоб мати доказ атак російських терористів. Експерт з хімічної зброї та колишній керівник лабораторії Організації із заборони хімічної зброї Марк Майкл Блюм після вивчення підтвердив – це російська граната К-51 із сльозогінним газом.

Проте окрім "сльозогону" російські терористи використовують хлор, хлорпікрин та ціаністий водень – і це вже справжні бойові отруйні гази. Офіційна статистика каже про 626 випадків хімічних атак, проте насправді це тільки невелика частина. Журналістам навіть довелося читати документ про атаку терористів біля Бахмуту, коли вони використали отруйні гази проти воїнів ЗСУ.

"Російські безпілотники скинули три хімічні гранати, імовірно начинені CS, прямо на їхні позиції. Коли солдати намагалися втекти, їх атакували снарядами та безпілотниками, скидаючи звичайні гранати. Навчальний посібник говорить солдатам залишатися на місці та терпіти перші кілька хвилин впливу сльозогінного газу замість того, щоб тікати зі своїх бойових позицій. Після перших кількох хвилин впливу, йдеться в документі, дія газу слабшає", – пише видання.

Раніше "Телеграф" писав, що російські війська під час повномасштабної війни з Україною вже давно не гребують використовувати заборонену зброю, а українські воїни знаходять нові докази злочинів росії.

Протягом останнього місяця мобільними групами угруповання сил і засобів підтримки та іншими підрозділами Сил оборони зафіксовано 371 випадок застосування ворогом боєприпасів з вмістом небезпечних хімічних речовин, що на 90 випадків більше, ніж за попередній період.