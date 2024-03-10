Там, де не справляється артилерія: на якому напрямку бійці ЗСУ частіше страждають від хімічної зброї РФ

Використання таких боєприпасів порушує положення Конвенції про заборону хімічної зброї, яку підписували росіяни

Російські окупанти продовжують активно застосовувати хімічну зброю на полі бою, а найчастіше вона використовується на Запорізькому напрямку. Лише за останній тиждень було зафіксовано 50 застосувань таких боєприпасів.

Як розповів спікер оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі єдиного марафону новин, йдеться про застосування задушливо-сльозогінного газу на кшталт хлорпікрину.

"Лише за вчорашню добу зафіксовано 15 таких скидів боєприпасів, і майже всі вони у смузі оборони на Запорізькому напрямку", — сказав він.

За його словами, переважно для доставки газових гранат використовуються безпілотники. Росіяни використовують хімічну зброю у випадках коли не можуть взяти укріплення ЗСУ з використанням "класичних" методів, на кшталт артилерійських ударів та FPV-дронів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що росіяни почали частіше використовувати хімічну зброю. З початку 2024 року було зафіксовано та задокументовано 346 атак із його застосуванням. Усього ж з початку вторгнення таких боєприпасів було скинуто понад тисячу.